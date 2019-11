Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il piccolo compagno ha la, cosìlasicontro l’influenza perin. Accade nel cesenate, dove unadi seconda elementare ha fatto il regalo più bello a Tommaso, che lo scorso anno è stato colpito da unalinfoblastica acuta che lo ha costretto a un lungo periodo di cure, lontano dalla scuola e dagli amici. Ancora oggi, il bambino è esposto al rischio di infezioni a causa della debolezza del suo sistema immunitario: perfino un’influenza potrebbe rivelarsi causa di problemi più seri. A raccontare la vicenda è l’Ausl romagnola in una nota ripresa dall’Adnkronos.Così i compagni didi Tommaso hanno scelto dirsi per consentire aldiin aula. Una sorta di “scudo protettivo” per ridurre i rischi: una trentina di bambini, ...

HuffPostItalia : Il bimbo ha la leucemia, tutta la classe si vaccina per farlo tornare in classe - giorgita_ : RT @HuffPostItalia: Il bimbo ha la leucemia, tutta la classe si vaccina per farlo tornare in classe - Flautomagico1 : RT @HuffPostItalia: Il bimbo ha la leucemia, tutta la classe si vaccina per farlo tornare in classe -