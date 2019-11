Ibra al Milan | la Mls smentisce | sarebbe stato un “errore di traduzione” | ma qual è la

Fonte : milanworld

(Di venerdì 8 novembre 2019) Tifosi rossoneri in subbuglio dopo l’intervista del commissioner della Mls Don Garber, ile – ai microfoni di Espn – ha dichiarato che Zlatanhimovic èreclutato dal. Una indiscrezione forse troppo clamorosa per non andare incontro a smentite. E, infatti, la prima è arrivata poco dopo le parole di Garber. Il vicepresidente della comunicazione della Mls Dan Courtemanche, su Twitter, ha scritto che “Don Garber non ha dichiarato che ilstava reclutando Zlatanhimovic”. Parole che suonano perlomeno come strane, se si considera che Garber aveva detto testualmente “Zlatan he has been recruited by A.C.”, che tradotto letteralmente significherebbe “Zlatan èreclutato dal”. Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that ACwas signing Zlatanhimović. The ...

