Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Paul Gascoigne è scappato di nuovo dal ritiro scelto dall’Inghilterra per il girone iniziale di Italia ’90. Da alcune settimane il commissario tecnico Bobby Robson ha stretto amicizia con il dirigente del Comitato organizzatore Stefano Arrica, che ha il compito di gestire tutte le quattro squadre del Girone F. È proprio a lui che chiede diil suo giocatore. Nonostante queste ripetute fughe, Robson stravede per il campione del Tottenham. Figlio di Andrea, il costruttore delscudettato 1970, Stefano fa da tramite tra l’organizzazione e le federazioni di Inghilterra, Olanda, Irlanda ed Egitto. Rimarrà con la squadra inglese per tutto il tempo del ritiro all’Is Molas Golf Club di Pula. “Partivo con qualcuno dello staff – racconta – ealla ricerca di Gazza, lo trovavamo in qualche bar della spiaggia che beveva. A 23 anni aveva già un problema con ...

fattoquotidiano : “Gascoigne? Lo andavo a recuperare nei bar di Cagliari e Bari, completamente ubriaco. Era il più forte: cuore grand… - Noovyis : (“Gascoigne? Lo andavo a recuperare nei bar di Cagliari e Bari, completamente ubriaco. Era il più forte: cuore gran… -