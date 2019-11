Fonte : ilmattino

(Di venerdì 8 novembre 2019) È stato arrestato questa mattina, a più di sei mesi dall?allontanamento dalla sua parrocchia, il sacerdote Michele Mottola ritenuto responsabile disu unadi 11...

JTurandot : RT @mattinodinapoli: Choc in Campania: parroco arrestato per abusi su una ragazzina di 11 anni - mattinodinapoli : Choc in Campania: parroco arrestato per abusi su una ragazzina di 11 anni - dammidamangiare : RT @AngeloTani: Non solo #Area51: ufo in Campania e contatti con alieni:testimoni a confronto, immagini choc. -