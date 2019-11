Alvin è tornato finalmente a casa | in Italia

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) OggiBerisha è, dal suo papà, in. Venerdì mattina è atterrato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver sentito suo padre al telefono per dirgli: «Papà sto arrivando». È finitol’incubo del piccolo di 11 anni, nato in, in provincia di Lecco, da genitori albanesi e portato in Siria (senza il consenso del padre Afrim) nel 2014 dalla madre Valbona. Voleva farlo crescere come un combattente dell’Isis. Quando la donna, assoldata come foreign fighter via internet, è rimasta vittima di alcuni bombardamentiè restato solo e costretto a vivere nel campo profughi di Al Hol, insieme a migliaia di mogli di miliziani del Califfato con i loro bambini, nella parte nord-orientale della Siria. Dopo cinque anni terribili,è salito su un volo da Beirut in Libano ed è atterrato a Roma. Grazie al corridoio umanitario portato avanti da ...

