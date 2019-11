Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Una shooting brake elettrica è la novità che lapresenterà al Salone di Los Angeles. Ultima rappresentantestessa famiglia di prototipi che ha anticipato la svolta ad emissioni zero del marchio, la concept è denominata ID.ed è stata per il momento anticipata da alcuni bozzetti. 590 km di autonomia, sul mercato nel 2021. Non si conoscono le caratteristiche tecniche, ma l'adozionepiattaforma Meb è certa: l'unico dato diffuso è quello dell'autonomia, pari a 590 km nel ciclo Wltp. La vera notizia è però l'arrivo del modello di serie già nel 2021, che sarà differenziato nei contenuti tra i mercati europei, americani e cinesi. Una wagon stilosa con gli interni riciclati. Lala definisce slanciata come una GT e spaziosa come un Suv e le soluzioni stilistiche in parte legate al nuovo linguaggio ID, ma allo stesso tempo più vicine anche ai ...

dinoadduci : Volkswagen - Svelato il design della ID. Space Vizzion -