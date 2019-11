Venivano reclutati dall' Est e messi ai lavori forzati nelle campagne agrigentine | 8 fermi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sofia Dinolfo I lavoratori erano costretti a stare sui campi sia con torride temperature che con la pioggia battente, una donna ha abortito mentre lavorava per le fatiche Facevano giungere i lavoratori’Est con un visto turistico per poi sfruttarlia pochi euro all’ora nell’agrigentino con l’organizzazione del caporalato. Per questo motivo i carabinieri hanno dato esecuzione nella notte a ottodi indiziato di delitto dispostia Procura della Repubblica. Scoperti i componenti di un'associazione criminale che agiva indisturbata e senza alcuna pietà verso i lavoratori. Le vittime, spesso,caricate stipate su dei furgoni adibiti al trasporto ed accompagnate sul posto di lavoro. Si lavorava nella terra sotto il controllo costante dei caporali per 10-12 ore al giorno senza mai fermarsi per recuperare le forze. Non c’era condizione ...

