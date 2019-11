LG Gram | i notebook di LG arrivano in Italia

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 7 novembre 2019) A circa due mesi di distanza dall’annuncio a IFA 2019, iLGsono arrivati ine sono disponibili all’acquisto su Amazon. ILGsono caratterizzati dalla leggerezza e dalla durata della batteria. Infatti pesano circa 1 Kg e sono dotati di una batteria da 72 W che consente fino a 23:30 ore di autonomia. Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, sono dotati di processori Intel Core di ottava generazione, memoria DDR4 fino a 16 GB, SSD fino a 512 GB e una porta Thunderbolt 3. Sono disponibili tre configurazioni a partire da 1.399 euro e con display da 14, 15.6 e 17 pollici. Più precisamente: LG14Z990 (1.399 €): Display 14″ Full HD (1920 × 1080) – Intel Core i5-8265U – RAM 8 GB DDR4 – SSD 256 GB. LG15Z990 (1.499 €): Display 15.6″ Full HD (1920 × 1080) – Intel Core i5-8265U – RAM 8 GB ...

