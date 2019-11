Il tumore al pancreas di cui soffre Gianluca Vialli è il più letale | le speranza di vita

Malattia Vialli - la reazione dei tifosi dopo le FOTO pubblicate : l’ex attaccante lotta con il tumore al pancreas : Malattia Vialli – Nelle ultime ore sono state pubblicate delle FOTO di Gianluca Vialli che hanno preoccupato i tifosi del mondo del calcio legati alle prodezze dell’ex calciatore della Juventus e della Sampdoria. Vialli sta lottando contro la Malattia, Gianluca ha scoperto di avere un tumore al pancreas e sta ancora continuando le cure. Gli ultimi giorni sono stati intensi per l’ex calciatore, prima la trattativa per la ...

Malattia Vialli - le condizioni dell’ex calciatore dopo il tumore al pancreas [FOTO] : Malattia Vialli – Sono state importanti le ultime ore per Gianluca Vialli, l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. Inoltre è stato in trattativa proprio con il club blucerchiato per la cessione del club, una trattativa andata avanti per diversi mesi ma che non ha trovato epilogo positivo. E’ una situazione delicata in casa Sampdoria, i tifosi stanno portando ...

Perché è così difficile fermare il tumore del pancreas : In Italia è il quinto tumore per mortalità, viene spesso diagnosticato quando è troppo tardi e non ci sono ancora esami efficaci per una diagnosi precoce