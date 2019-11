Governo | Franceschini | “Serve nuovo patto in maggioranza o tutto è a rischio Conte? Fa

Governo - Franceschini lancia un nuovo patto con M5s e Renzi : “Basta furbizie - serve unità” : Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, lancia un "duplice patto" rivolgendosi a Movimento 5 Stelle e Italia Viva: "serve un patto di metodo: le eventuali modifiche alla legge di Stabilità andranno preventivamente concordate nella maggioranza. Senza furbizie e in modo collegiale, abbandonando l'idea di voler sconfiggere il partner di Governo".Continua a leggere

Giuseppe Conte - tensioni nel Governo sulla manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m

Anche Franceschini difende Conte dall'affondo di Renzi : "Questo Governo è l'ultimo" : “Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla”. Così su Twitter il ministro Dario Franceschini, capi delegazione del Pd al Governo.La #Manovra varata dal Governo è positiva: blocca aumento Iva, taglia tasse sul lavoro, elimina il superticket sanitario, ...

Governo - per Franceschini e Zingaretti Conte bis ultimo esecutivo della legislatura : Il Governo Conte 2 sarà l'ultimo di questa legislatura. È quello che sembra emergere, provando ad unire i punti rappresentati dalle dichiarazioni che sono state rilasciate nelle ultime ore da due esponenti di spicco del Partito Democratico. Sia Nicola Zingaretti che Dario Franceschini hanno, infatti, dichiarato che qualora dovesse fallire l'esperienza dell'esecutivo giallorosso non potrà che essere il ritorno alle urne. Una conclusione che si ...

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “Franceschini primo nel Governo” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “Franceschini primo nel governo” Il governo Conte bis ha meno fiducia da parte degli elettori rispetto al primo esecutivo Lega-M5S. Nell’attuale coalizione, tuttavia, è Dario Franceschini, nuovo ministro per i Beni e le Attività Culturali, a godere maggior fiducia. Lo dicono gli ultimi Sondaggi politici Minister Monitor rivelati dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, effettuati in ...

Nicola Zingaretti e Dario Franceschini d'accordo : "Se non si cambia - questo sarà l'ultimo Governo Conte" : Per Nicola Zingaretti l'esecutivo giallo-rosso non è ancora al sicuro. Le liti sulla manovra sono sempre dietro l'angolo. Per i dem, infatti, Matteo Renzi non ha ancora gettato la spugna e darà sicuramente filo da torcere al Pd che non si può permettere di farsi trovare impreparato. "Ragazzi - ha sp

"Se il Governo cade si va a votare" - dice Franceschini : "Se il governo Conte II cadrà, si andrà a votare. Dobbiamo trasformare questo governo nell'incubatore di un'alleanza Pd-M5s". Lo afferma il capodelegazione Pd, Dario Franceschini, a 'Cartabianca'. Franceschini prosegue: "Se questo governo cadesse sarebbe grave: è nato per arginare la destra pericolosa e se fallisse regalerebbe l'Italia a una destra spostata su posizioni più estreme. Abbiamo il dovere di governare questo Paese". Sulla ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio sulla fiducia nel Governo : Franceschini primo - male Di Maio : Non bene l'indice di fiducia nel governo Conte bis. Rispetto alle cifre conquistate quando al governo c'era Matteo Salvini, quelle registrate ora sono nettamente inferiori. E' quanto emerge dal sondaggio Minister Monitor realizzato su un campione di 1000 persone da Alessandra Ghisleri, direttrice di

Manovra - è scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il Governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere

"Lotta all'evasione è il cardine di questo Governo" - dice Franceschini : “Abbiamo fatto il meglio che si poteva fare”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini si esprime così in merito ai contenuti della manovra economico-finanziaria varata poco più di 24 ore fa. E “tenendo presente lo stato delle cose” Franceschini reputa che si tratti di una "manovra che ha mantenuto l'impegno di evitare l'aumento dell'Iva e che contiene misure giuste ed espansive” e “non 8 ...

Franceschini : «Con i diktat il Governo muore - Renzi non sarà il nuovo Salvini» : Ministro Franceschini, avete celebrato la legge di bilancio come una svolta. Ma pur avendo sterilizzato l'aumento di 23 miliardi dell'Iva, ne avete messi 8 di nuove tasse. Crede davvero che...

Governo - Franceschini : “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano. Grillo? Da lui parole importanti per nascita esecutivo” : “Renzi e Salvini? Non hanno niente in comune, se non il nome Matteo. Non si possono mettere sullo stesso piano. E’ politicamente e umanamente ingiusto“. Sono le parole del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite de“L’aria che tira”, su La7, a proposito del confronto tra i due politici a “Porta a Porta”. E spiega: “Uno è un avversario politico molto distante per valori e ...

Giuseppe Conte fatto fuori dai suoi - Franceschini crea il l'Ufficio anti-imboscate : Governo sul precipizio : Solo Dario Franceschini avrebbe compreso pienamente quanto è pericoloso, per Giuseppe Conte e per il governo, l'avvicinamento "contro natura" tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E per questo il capo-corrente Pd, nonché ministro della Cultura, secondo un retroscena di Verderami sul Corriere della Sera

Governo - Pd tra due fuochi : il déjà-vu di Franceschini che rivede tempi di Prodi premier : Non è un momento facile quello che il secondo Governo presieduto da Giuseppe Conte sta vivendo. E' l'effetto di una situazione che comincia a farsi complicata, tenuto conto che il Partito Democratico parrebbe potersi considerare una sorta di incudine su cui battono due martelli. Da un lato c'è il Movimento Cinque Stelle che non intende indietreggiare rispetto ai propri obiettivi e fa di tutto per portarli a termine, dall'altro c'è il neonato ...