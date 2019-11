Figliomeni | mozione contro chiusura Caffè Greco

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma – Arrivano le parole di Francesco, consigliere di Fratelli d’Italia, in merito allache verrà presentata in Aula Giulio Cesareladel: Francescoconsigliere Fratelli d’Italia di Roma Capitale racconta, in esclusiva a Spraynews, i dettagli dellache verrà presentata oggi, giovedì 7 novembre, al Comune di Roma. La richiesta è quella di evitare ladello storicoa vantaggio di una nuova destinazione commerciale: Ilè uno storico locale in via dei Condotti, fondato nel 1760 che in oltre 250 anni ha ospitato poeti, artisti e intellettuali famosi. È tuttora un ritrovo di intellettuali, infatti ogni primo mercoledì del mese si riunisce il “Gruppo dei Romanisti”, antico cenacolo di studiosi accademici cultori in particolare della città di Roma. Non dimentichiamo che ci sono oltre ...

