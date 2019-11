Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) La conferma dialla direzione generale del Cern per altri 5 anni è una notizia splendida per la scienza e per l’affermazione del ruolo delle scienziate. È anche un’eccellente notizia per l’Università italiana dove si è formata e confortante è una sua frase dopo la conferma: “Sono felice di poter contribuire a rappresentare gli scienziati italiani all’estero”.Come presidente dell’Accademia dei Lincei nel triennio 2015-2018, ho avuto modo di collaborare spesso con lei e quindi mi associo al compiacimento unanime della nostra Istituzione per la rielezione, avendo anche molto apprezzato come, pur nei suoi gravosi impegni, abbia sempre prestato attenzione come socia della nostra Accademia ritagliandosi spazi per conferenze e incontri presso di noi. La mia è dunque una ...

lucianonobili : Di @sscaramelli conoscevo capacità, competenza e passione con le quali lavora per il suo territorio e per la Toscan… - AnnibaleBertola : RT @HuffPostItalia: Competenza, passione e sensibilità. L'esempio di Fabiola Gianotti - HuffPostItalia : Competenza, passione e sensibilità. L'esempio di Fabiola Gianotti -