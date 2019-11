Cervello e obesità | le donne sanno resistere di meno al cibo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Per leche ingrassano si innescano meccanismi cerebrali diversi dagli uomini, e piuttosto sfavorevoli, che rendono molto difficile dire no a ungoloso. Soltanto nel sesso femminile, infatti, un elevato indice di massa corporea (Bmi) è associato a un aumento del metabolismo cerebrale nella corteccia orbito-frontale e a una connettività neurale particolare: nei circuiti cerebrali legati al controllo e alla decisione si riscontra una ridotta connettività, che invece risulta aumentata nei circuiti legati alla gratificazione e alla ricompensa. Un meccanismo che potrebbe finire per ridurre la capacità di auto-controllo di fronte ad alimenti golosi, anche se non si ha fame. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Aging’ dai ricercatori dell’Irccs Policlinico San Donato, dell’università Vita-Salute San Raffaele e dell’Irccs ospedale San Raffaele, che ha ...

