Volete giocare Red Dead Redemption 2 su PC al massimo? Non vi basterà una scheda grafica

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Con Red2 ora disponibile su PC Windows, il produttore di schede grafiche Nvidia ha annunciato la sua guida perin 4K a 60 frame al secondo. Si scopre che anche la sua GPU più costosa, la GeForce RTX 2080 Ti da $ 1.200, non riesce a far girare il titolo in modo fluido con le impostazioni più elevate. La guida ufficiale del produttore di GPU Nvidia richiede una combinazione di impostazioni medie e alte per il gameplay in 4K e 60 fps in Red2 su una GeForce RTX 2080 Ti. Viene consigliato di non selezionare i dettagli massimi per arrivare ai 60 frame al secondo.Nvidia consiglia per il 4K e i dettagli massimi una riduzione della risoluzione di rendering a 3264x1836 o 2880x1620. Entrambe queste risoluzioni faranno in modo di non rendere troppo visibile l'upscaling e l'immagine rimarrà ottima, con una minima perdita di qualità.Leggi altro...

giovannitatone : @Lor_Insigne se volete fare i rivoluzionari fateli in campo, coglioni io fossi in adl non vi farei giocare fino a g… - GrishTony : comunque ditemi che volete ma la difesa a 3 con 3 marcatori in Champions io non la concepisco Con un Emre Can o un… - tommomyhome : il 31 i biglietti per lou, ieri harry annuncia l’album, oggi zayn annuncia una canzone nuova. la volete smettere di… -