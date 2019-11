Trapianto polmonare | a Messina un workshop internazionale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lunedì 11 (a partire dalle 10.30) e martedì 12 novembre (a partire dalle 8,45), presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di, si terrà ildal titolo: “Factors affecting the success of lung transplant programs: critical assessment and feasible solutions”, organizzato dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” e dall’Università di. Non si tratterà soltanto di un approfondimento scientifico, ma di una manifestazione con una particolare valenza sociale. L’iniziativa, infatti, è stata organizzata pensando alle esigenze improrogabili delle persone con malattie che richiedono un, alle Associazioni che li rappresentano e ai loro medici, che intendono aiutare il Centro Trapianti, ISMETT, e il Centro Regionale Trapianti a migliorare il tasso di trapianti in Sicilia. “Nonostante in questa Regione esista un Centro Trapianti di ...

ItaliaNotizie24 : Workshop su trapianto polmonare ed avvio percorso condiviso con istituzioni e Regione Siciliana -