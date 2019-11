Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “A mianon lascerò. Daròin beneficenza.quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò”. Queste sono le parole pronunciate da Diego Armandoin un video postato su Instagram con cui rispondesecondogenita che di lui ha recentemente detto: “Sta morendo, è un leone sedato”. Ormai da tempo tra la donna e il padre non ci sono buoni rapporti. Nelle scorse settimane,aveva parlato del’ex campione via social, affermando che “lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Ricordate che papà aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti era impossibile domarlo. E ogni paragone con la realtà è pura coincidenza”.Ora le parole del “Pibe de oro”, che su Instagram ...

chetempochefa : 'Per tutto quello che ho fatto nel calcio, grazie a Dio, non sarò mai un uomo comune.' Facciamo tanti auguri alla… - goldbergvariaz : +++ Maradona alla figlia Giannina: 'Non avrai nulla da me, darò tutto in beneficienza'. Quando si dice un'eredità… - HuffPostItalia : Maradona alla figlia Giannina: 'Non avrai nulla da me, darò tutto in beneficienza' -