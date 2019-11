M5S senza pace | ancora una fumata nera per il capogruppo alla Camera

Sicilia : M5S - 'ddl rifiuti senza né capo né coda' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Il ddl rifiuti non ha capo né coda". Così i deputati del M5S all'Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa "per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole". "Ancora oggi - affermano - in commissione A

Sicilia : M5S - ‘ddl rifiuti senza né capo né coda’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Il ddl rifiuti non ha capo né coda”. Così i deputati del M5S all’Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa “per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole”. “Ancora oggi – affermano – in commissione Ambiente si discuteva addirittura sulla tenuta costituzionale di alcune parti del ...

Ilva - Arcelor Mittal lascia Taranto : "Recesso giustificato - senza penale". Una bomba su Di Maio e il M5S : La Arcelor Mittal lascia l'ex Ilva di Taranto. Con una nota, il colosso dell'acciaio ha riferito di aver inviato ai Commissari straordinari dello stabilimento italiano "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso" riguardo l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei

E. Romagna : Bonaccini - 'possiamo vincere con o senza M5S' (2) : (Adnkronos) - "E' un voto che riguarderà l'Emilia Romagna, certo è un voto che ha un peso, sugli equilibri dei partiti, ma io parlo di Emilia Romagna. Qui la sfida è Borgonzoni-Bonaccini, non Salvini-leader con la sinistra". Dunque, per Bonaccini, "il giorno dopo il voto in Emilia Romagna non sarà l

E. Romagna : Bonaccini - ‘possiamo vincere con o senza M5S’ (2) : (Adnkronos) – “E’ un voto che riguarderà l’Emilia Romagna, certo è un voto che ha un peso, sugli equilibri dei partiti, ma io parlo di Emilia Romagna. Qui la sfida è Borgonzoni-Bonaccini, non Salvini-leader con la sinistra”. Dunque, per Bonaccini, “il giorno dopo il voto in Emilia Romagna non sarà la fine del mondo” e comunque “non ci sarà Salvini a governare”.“Io penso ...

Renzi all’attacco su manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Governo - M5S difende Conte : «Se lui in discussione - legislatura senza futuro» : «Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri...

M5S - sesso senza amore : Le probabilità che tutta questa commedia degli equivoci, questa sceneggiata napoletana che è stata l’esistenza inutile del Movimento cinque stelle finisca laddove era cominciata, cioè nel lettone del Grande Fratello, con Rocco Casalino a dispensare carezze e bacetti di consolazione a personaggi in p

Zingaretti rivendica il patto di Narni : "Senza alleanza con il M5S in Umbria sarebbe andata peggio" : Il segretario del Pd: "Non voglio il voto, ma il governo deve cambiare passo". E sulle elezioni in Emilia Romagna dice...

Chef Rubio dopo Umbria "Lega di Salvini mi fa schifo"/ "Pd senza palle e M5S via..." : Chef Rubio dopo Elezioni Regionali in Umbria: "Lega di Salvini mi fa schifo". Nel mirino anche gli altri partiti: "Pd senza palle e M5s via col vento".

Oltre l’Umbria. Perché Pd e M5S devono governare senza pensare alle regioni : La trasformazione del voto di ieri in Umbria in un termometro utile a misurare lo stato di salute della maggioranza rossogialla è la fotografia perfetta di un equivoco politico destinato a corrodere il futuro del governo. Il risultato finale del voto umbro potrà essere utilizzato in modi molto diffe

Università : M5S - 'Ersu Palermo senza presidente - da Musumeci grave inadempienza' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Non avere ancora nominato, dopo cinque mesi, il presidente dell’Ersu di Palermo è una grave inadempienza che lede i diritti degli studenti universitari". Così la deputata del M5S Roberta Schillaci che ha presentato una mozione all’Ars per sollecitare la giunta regiona

M5S senza capogruppo alla Camera : vana l’assemblea dei deputati - si muove Crippa : Ancora nessun accordo: partita rinviata di un’altra settimana. L’ex sottosegretario Crippa medita di scendere in campo e incontra i due team finora in pista, guidati da Silvestri e Trano

Governo - il Ministro Luigi Di Maio : i voti per la vita del Governo l’ha il M5S e senza di noi nulla sipotrà fare : Avere ascoltato Luigi Di Maio che dichiarava: i voti per governare l’ha il M5s e senza di noi nessun Governo