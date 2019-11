Lokomotiv Juventus 1-2 | bianconeri agli ottavi di Champions grazie al gol di Douglas

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Vittoria in extremis per la Juve con Sarri che pesca il coniglio dal cilindro sotto la pioggia di Mosca:Costa, mandato in campo pochi minuti prima, regala al 93esimo la vittoria finale per 2 a 1 alla Juve e soprattutto la qualificazionedi. Non era scontato: e infatti la partita è stata complicata per iche hanno pure rischiato di passare in svantaggio a dieci minuti dalla fine, e non hanno giocato la loro miglior partita. Ma va bene così. Laè il tipo di squadra che Sarri soffre assai: tanto tanto pressing, ripartenze veloci, guerra su ogni palla. A Mosca e sotto la pioggia poi il rischio criptonite è altissimo. E infatti la Juve trema più di una volta, rischiando di capitolare, in particolare quando Bonucci salva sulla linea una botta di Joao Mario che avrebbe regalato il vantaggio ai russi. Non è la Juve straripante che ci si ...

