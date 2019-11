Lavorava in panificio in nero e prendeva il reddito di cittadinanza | denunciato

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Palermo, 6 nov. (Adnkronos) -inin unildima è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni controllo. E' accaduto a Partinico (Palermo). Continuano senza sosta i controlli promossi dal Comando Provinciale della Guardia di Fin

rep_palermo : Palermo, lavorava in nero in un panificio e percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato [aggiornamento delle 0… - boettoisabella1 : RT @Adnkronos: Lavorava in panificio in nero e prendeva il #redditodicittadinanza, denunciato - magog53 : RT @Adnkronos: Lavorava in panificio in nero e prendeva il #redditodicittadinanza, denunciato -