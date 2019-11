Lacrime e silenzio ai funerali di Luca Sacchi Il cugino | Tragedie toccano sempre i

Meghan Markle in Lacrime : tutti la sostengono - ma Kate rimane in silenzio : È passato davvero poco da quando Meghan Markle ha aperto il suo cuore, mostrandosi come non aveva mai fatto nel corso di un’intervista rilasciata al conduttore Tom Bradby. Un messaggio, quello della duchessa di Sussex, che rivela tutte le sue fragilità e preoccupazioni e che non ha tardato a colpire le tante persone che la seguono. In primis ha fatto centro con il giornalista Greg Hogben che su Twitter ha pubblicato il video ...