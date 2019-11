Intossicati dal monossido di carbonio | salvati dal messaggio vocale su

Firenze - festa Yoga finisce in ospedale : trenta Intossicati - via ai controlli : Una giornata dedicata allo Yoga organizzata in un parco cittadino di Firenze è finita con una corsa in ospedale per una trentina di persone presenti all'evento, tutti colpiti da improvvisi malori di stomaco. Hanno iniziato ad accusare i tipici sintomi da intossicazione alimentare. controlli sul cibo da parte dell'asl.Continua a leggere