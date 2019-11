Ilva | in corso vertice a palazzo Chigi La Fim-Cisl proclama lo sciopero Conte

Trofeo Matteotti 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione a MontesIlvano Colle : Mentre domenica 22 settembre si aprirà il Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, in Italia andrà in scena la settantaduesima edizione del Trofeo Matteotti. Saranno 195 i chilometri con partenza e arrivo a Pescara su un tracciato uguale a quello dello scorso anno, con 15 chilometri da ripetere per tredici volte nel circuito cittadino della cittadina abruzzese. Il tutto su un percorso leggermente mosso ma senza grandi difficoltà altimetriche ...