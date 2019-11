Ilva come Fincantieri | la città si mobilita un' altra volta

Ex-Ilva - L’ArcelorMittal si ritira. Ecco come agisce il turbocapitalismo globocratico : Ed Ecco l’ultima, triste novità. L’ennesima, a cui ovviamente non saprà offrire alcuna seria risposta il governo giallofucsia, tutto assorbito dall’aumento delle tasse per chi lavora e dalla zelante opera di agevolazioni dei padroni del capitale liquido-finanziario. È, lo sappiamo, il governo in livrea, sempre pronto ad accogliere tutti i desiderata del padronato no border, quello – per intenderci – che sta ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘non esiste diritto recesso come sostiene AncelorMittal’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Non esiste un diritto di recesso come AncelorMittal ha strumentalmente scritto oggi, non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale. Ripeto, il governo non consentirà di chiudere lo stabilimento, abbiamo affrontato con Mittal nelle ultime settimane interlocuzioni legate alle questioni produttive, legate alla crisi del mercato dell’acciaio e stavamo affrontando assieme ...