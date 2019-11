Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Maurofinalmente ha raccontato la sua verità. Nel corso di un'vista rilasciata al magazine Hypebeast, l'attaccante argentino hatola scorsa estate aveva rifiutato in più di un'occasione il trasferimento lontano da Milano, salvo poi accettare nelle ultime ore del calciomercato il passaggio al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto. Il bomber, in sintesi, ha rivelato che la sua ostinazione era legata alla volontà di non sottoporre i propriad un profondo cambiamento di abitudini, allontanandoli dal capoluogo lombardo dove ancora adesso frequentano la scuola. Innanzitutto, l'ex capitano dell'ha confermato che l'ultima stagione con il club milanese non è stata affatto semplice per lui. Nonostante ciò, è riuscito comunque ad accumulare diversi gettoni di presenza e un buon bottino di reti. Adesso però è tempo di concentrarsi sulla nuova ...

FMatino : Icardi spiega perché si ostinava a non lasciare l'Inter: 'Non volevo cambiare per i figli' - uc_bautz : @LucaB22 @stevevicrn Mi sa che i veri icardiani sono loro??????????non si spiega sennò. Ogni gol di questo povero ragazz… -