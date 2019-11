Fs | interrogazione Iv | ‘M5s difende nominato da Toninelli | governo chiarisca’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Ci fa piacere che Coltorti difenda ilda, amministratore delegato generale del Gruppo di FS italiane, ma siamo affezionati all’idea che ildebba rispondere sui fatti esposti nell’, non sulle idee del Movimento 5 Stelle”. Così Luciano Nobili e Raffaella Paita, deputati di Italia Viva e firmatari dell’ai ministri dei trasporti e dell’economia, replicano al presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato Mauro Coltorti.‘Vogliamo una risposta alle domande che abbiamo posto. I fatti in questione appaiono rilevanti e ‘ concludono Nobili e Paita – necessitano di una risposta, non per noi, ma per gli italiani che hanno il diritto di sapere. Noi siamo sempre per la trasparenza. Non a fasi alterne”.L'articolo Fs:Iv, ...

AgenziaOpinione : MARINI (m5s) – interrogazione * spese sostenute dal Direttore MART con Carta Credito: « IL 23/09/2019 Euro 1.020,00… - chiara_201181 : RT @Agricolae1: INTERROGAZIONE, @chiara_201181 @M5S_Camera @Montecitorio, SU DANNI DA MALTEMPO REGIONE TOSCANA - Agricolae - patriziarutigl1 : RT @Agricolae1: INTERROGAZIONE, @chiara_201181 @M5S_Camera @Montecitorio, SU DANNI DA MALTEMPO REGIONE TOSCANA - Agricolae -