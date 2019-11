Casa di riposo degli orrori a San Giuseppe Jato | schiaffi e capelli tirati a una nonnina

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Unadiè stata scoperta a San. Due donne si trovano ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un’anziana ospite della struttura di accoglienza di 76 anni.e cibo somministrato con forza, sono solo alcune delle vessazioni che i carabinieri hanno potuto registrato in presa diretta da settembre ad oggi all’interno delladi. Le due indagate avrebbero usato gesti di violenza talmente efferati che i carabinieri di Monreale non hanno potuto esitare ulteriormente come ha sottolineato il capitano della compagnia di Monreale. Una violenza tale che le immagini registrate dai militari non possono essere pubblicate. “Siamo dovuti intervenire immediatamente per interrompere le condotte in atto perché c’era in gioco l’incolumità della vittima”, ...

fattoquotidiano : Palermo, maltrattavano e insultavano gli anziani di una casa di riposo: arrestate due operatrici sanitarie - redazioneiene : Dall’esterno tutto sembrava perfetto in questa casa per anziani. Ma i video dei carabinieri hanno rivelato un vero… - StefanoMaulici : Una mamma di 98 anni si trasferisce nella casa di riposo per badare al figlio di 80 anni -