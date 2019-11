Brindisi | incidente stradale sulla Statale 16 | un uomo portato in ospedale

Brindisi - incidente stradale sulla circonvallazione : muore calciatore a 22 anni : Pierfrancesco Copertino lavorava nella nota birreria d lecce “Il cantiere”. Ha perso la vita sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, dove si trovava in compagnia della fidanzata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese.Continua a leggere

Incidente sulla Brindisi-Lecce - auto schiacciata fra due tir : muore donna alla guida : Una Citroen C3 è finita sotto a un Tir rimanendo schiacciata sulla ss 613 all'altezza di Surbo. alla guida c'era una donna di cui al momento non si conosce l’identità. È accaduto poco prima delle 8: inutile ogni tentativo di soccorso.Continua a leggere

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il tragico Brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Brindisi - convalidato arresto del carabiniere forestale che ha causato l'incidente a Surbo : Ieri mattina, 16 ottobre, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Edoardo D'Ambrosio, presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce ha interrogato Giuseppe Calianno, il carabiniere forestale Brindisino che prima dell'alba del 12 ottobre scorso ha travolto una Renault Clio sulla superstrada che collega il capoluogo salentino a Brindisi, uccidendo nell'impatto Desiderio Serio, un 59enne residente a Tuturano, nel Brindisino. Il ...

Brindisi - era di Tuturano il 59enne deceduto in un incidente stradale a Surbo : Non ce l'ha fatta Desiderio Serio, l'uomo di 59 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale questa mattina all'alba sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, nei pressi dello svincolo per Surbo. La vittima stava tornando da una serata trascorsa in un locale della zona, quando all'improvviso una Bmw condotta da un carabiniere Brindisino di 34 anni, che prestava servizio nella Forestale a Matera, si è schiantata contro la Renault ...