Trapianti | 20 anni dalla legge nazionale | donazione raddoppiate dal 1999

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Il mondo deisi ritrova a Roma per fare il punto sulle sfide del futuro e per celebrare i vent’di vita della Rete trapiantologica italiana, istituita nel. Da allora “l’attività diè praticamente raddoppiata (+94%); mentre isono cresciuti del 58%. Nel 1998 le liste d’attesa includevano 13 mila pazienti, mentre ora sono meno di 9 mila, e complessivamente sono diminuiti i tempi medi di attesa per un trapianto: nel caso del rene, l’organo più trapiantato, oggi un paziente aspetta in media 24 mesi contro i 36 del 2002“. A fare il punto è il Centro(Cnt), nato proprioche neldiede il via libera alla Rete trapiantologica che ha uniformato il sistema fra tutte le Regioni italiane e creato il sistema informativo per poter registrare già in vita le dichiarazioni di volontà alla ...

rucorce : Stati Generali della Rete trapiantologica italiana a Roma: vent’anni di vita e di traguardi - Italia_Notizie : Trapianti, i vent’anni della Rete italiana fra successi e nuove sfide da vincere - blogLinkes : Trapianti, i vent’anni della Rete italiana fra successi e nuove sfide -