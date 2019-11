Sull' immigrazione Macron svolta sempre più a destra

La campagna elettorale infinita di Salvini e le sue “bugie virali” Sull'immigrazione : La campagna elettorale di Salvini, il re dei selfie Londra, 4 nov 08:30 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico Times dedica un approfondimento alla campagna elettorale che il leader della Lega, Matteo Salvini, conduce senza soste da quando ha lasciato il governo alla fine di agosto scorso. Una

Governo immobile Sulla guerra in Libia - altro che dossier immigrazione : Roma. Il dossier immigrazione è al centro del dibattito quando si parla dei rapporti Italia-Libia. Mercoledì il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito alla Camera sul memorandum di intesa con lo stato nordafricano, che verrà rinnovato per i prossimi tre anni. Questa attenzione, tuttavia, un

Contromano : trama - cast e curiosità del film Sull’immigrazione con Antonio Albanese : In prima serata su Rai3 venerdì 18 ottobre, va in onda Contromano, film diretto e interpretato da Antonio Albanese. Contromano: trailer Contromano: trama Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba, un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo ...

Immigrazione - il rapporto Sull’economia Leone Moressa : “L’Italia non può fare a meno di migranti economici e integrazione” : Dalla ricchezza prodotta e dall’apporto al Prodotto interno lordo nazionale, fino al contributo per le sorti future del sistema pensionistico e al valore aggiunto offerto nelle differenti tipologie professionali. A fotografare come gli “stranieri residenti oggi in Italia rappresentino una forza vitale per il nostro Paese” è la fondazione Leone Moressa, nel suo rapporto annuale sull’economia dell’Immigrazione. Nel ...

Matteo Salvini Sull'immigrazione : "Il nuovo governo ha ricominciano le distribuzioni sui territori" : "Mi hanno segnalato, ahimè, i primi devastanti risultati della politica dei porti aperti e delle porte aperte". Così Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook, ha voluto aprire la sua parentesi dedicata alla ridistribuzione dei migranti decisa dal governo Conte bis. Il leader della Lega ha voluto c

Sondaggio per Piazza Pulita Sull'immigrazione : per la maggioranza Pd e 5 Stelle faranno peggio della Lega : Gli sbarchi sono triplicati. La notizia, oltre a non piacere a Matteo Salvini pare proprio non essere gradita neppure dagli italiani. Infatti, nel Sondaggio condotto da Index Research per PiazzaPulita su La7, solo il 46,1 per cento crede che il governo Pd e Movimento 5 Stelle possa fare meglio rispe

Matteo Salvini attacca il governo Sull'immigrazione : "Andiamo a prenderli in Libia?" : "Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar

Selena Gomez ha scritto un toccante saggio Sull’immigrazione per il Time : "Come trattiamo gli altri esseri umani definisce chi siamo" The post Selena Gomez ha scritto un toccante saggio sull’immigrazione per il Time appeared first on News Mtv Italia.

Otto e Mezzo - Massimo Cacciari e i dubbi Sull'accordo di Malta : immigrazione - rischia di non cambiare nulla : Altro che trionfo e "passo in avanti", così come ha provato a vendercelo il neo-ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si parla dell'intesa a quattro firmata a Malta in tema di immigrazione: le solite e vaghe promesse. Certo, si parla di "rotazione dei porti" per l'approdo sicuro tra i diversi eur

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera il Summit Sull'immigrazione su Rete4 : Il Summit sulla gestione dei migranti, la Bibbia Verde della mafia nigeriana e il New Green Deal del governo Conte bis.

Pietro Senaldi Sull'immigrazione : "Bastano 15 giorni di Pd". Il grande business e la nuova invasione : Salvini manca dal Viminale da due settimane e il governo giallorosso ha subito riportato le lancette dell' orologio a prima dell' era Minniti. Facile previsione, non a caso una settimana fa Libero titolò in apertura: «Avanti, c' è posto per tutti». Il nuovo ministro dell' Interno, il prefetto Lamorg

Manovra economica - Greta e le mosse Sull'immigrazione nei titoli dei giornali in edicola : Per la Manovra sono necessari 16 miliardi. E il governo adesso dovrà fare i conti con l'Iva e le tasse. Intanto il ministro per l'Ambiente Sergio Costa tira dritto per la propria strada. È infatti intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e con l'ipotesi di fissare un'imposta sui voli aerei. Protesta della Coldiretti: è un attacco senza precedenti all'agricoltura. In ...

Passi incerti Sull’immigrazione : Il primo bilaterale del Conte bis, quello tenuto col presidente francese Emmanuel Macron, è stato solo uno dei tanti passaggi chiave che attendono la rediviva diplomazia italiana, risvegliata dopo un anno di torpore gialloverde e ora al lavoro sul dossier immigrazione. In mattinata Conte ha incontra