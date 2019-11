Sondaggi elettorali Tecnè | centrodestra raccoglie il 51 | 1% dei consensi

Ultimi Sondaggi politico elettorali - la Lega va come un treno mentre il Pd va in retromarcia - crollo del M5S : L’ultimo sondaggio reso noto su La7 da Enrico Mentana non lascia dubbi che il partito del momento è la Lega. Il partito di Salvini ogni settimana che passa aumenta i suoi consensi inesorabilmente. Matteo Salvini sta conquistando voti puntando tutto sulla situazione dell’immigrati in Italia e a detta sua dei continui sbarchi che in queste settimane stanno aumentando. Il Leader leghista in questo preciso momento storico è ...

Sondaggi elettorali Swg - crolla il Movimento 5 Stelle - Italia Viva al 6% : Sondaggi elettorali Swg, crolla il Movimento 5 Stelle, Italia Viva al 6% Brutte notizie per la maggioranza giallo-rossa dagli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per La7. Gli effetti dell’elezione umbra si fanno sentire finalmente anche per la casa di Sondaggi triestina. I due principali partiti della coalizione di governo perdono terreno, ma è soprattutto il Movimento 5 Stelle a subire un crollo e a scendere per la prima volta al ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 4 novembre 2019 : Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento dei Sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha ...

Sondaggi elettorali Noto : centrodestra - guadagnati quasi 7 punti in un mese : Il vecchio adagio andreottiano “il potere logora chi non ce l’ha” non vale per questo momento storico. Basta leggere i dati dei Sondaggi elettorali realizzati da Noto per QN per rendersene conto. Da quando il Conte bis si è insediato a Palazzo Chigi, le forze che compongono la maggioranza giallo rossa hanno perso nel corso dell’ultimo mese il 3,5% dei consensi. In parte sono andati ad Italia Viva, la creatura renziana ...

Sondaggi elettorali Ipsos : destra sovranista in crescita - giù Pd e M5S : In poco più di un mese la destra sovranista ha guadagnato cinque punti di consenso così ripartiti: quasi quattro ne ha ottenuti la Lega che è passata dal 30,8 al 34,4%, uno lo ha preso Fratelli d’Italia che arriva a sfiorare il 10% (9,8). Viceversa, le due maggiori forze politiche che sostengono il governo Conte, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, di punti di consenso ne hanno persi altrettanti (5). A calare di più in questo caso ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Sondaggi elettorali - crollano Pd e M5s : insieme perdono l’8 - 5% in un mese - Lega torna a volare : Il Sondaggio effettuato da Noto per il Resto del Carlino evidenzia un momento difficile per le forze di governo, con il Pd che perde il 5% in un mese e il Movimento 5 Stelle in calo del 3,5%. Al contrario, guadagnano tutte le forze di centrodestra, a partire dalla Lega (di nuovo sopra il 33%) e da Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

Sondaggi politici elettorali : vola la Lega - crolla il governo dopo le regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno fatto segnare il grande risultato del centrodestra e certificato il fallimento dell'esperimento (così lo ha definito Di Maio) rappresentato dalla coalizione Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle. La piccola regione del centro Italia, pur non rappresentando un grande parametro dal punto di vista quantitativo e demografico per le ristrette dimensioni, è diventata un vero e proprio banco di prova per ...

Sondaggi elettorali EMG - Fratelli d’Italia avanza - anche a spese della Lega : Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia avanza, anche a spese della Lega Sono Sondaggi elettorali in controtendenza quelli di EMG per Agorà. Perché a differenza di altri vedono una Lega in calo nonostante la vittoria in Umbria. Dal 33,6% andrebbe al 33%. Non si tratta però di un indebolimento del centrodestra, che non c’è, ma dell’effetto dell’avanzata degli alleati di Fratelli d’Italia. Per EMG il partito di ...

Sondaggi elettorali Index : Lega in crescita - M5S e PD con il segno meno : Sondaggi elettorali Index: Lega in crescita, M5S e PD con il segno meno Gli ultimi Sondaggi elettorali Index per Piazza Pulita andati in onda il 31 ottobre, si aprono con le intenzioni di voto che premiano la Lega. Il Carroccio sfrutta l’effetto Umbria e incassa lo 0,3 portandosi al 33,5% e aumentando il suo distacco dai principali avversari. Il Partito Democratico flette dello 0,3 al 19,9% mentre è più consistente il calo del Movimento ...

Sondaggi elettorali - il centrodestra sull’onda dell’effetto Umbria : crescono Lega e FdI : Le elezioni regionali in Umbria, con una sonora vittoria del centrodestra dopo cinquant'anni di governi di sinistra, ha avuto un impatto sul governo nazionale. Buona parte dell'elettorato ha attribuito la sconfitta del candidato di Partito democratico e Movimento Cinque Stelle alla sfiducia nell'alleanza giallorossa, e i consensi per il centrodestra aumentano.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - in calo la Lega ma nel centrodestra è boom di Fratelli d’Italia : sfiora il 10% : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per Agorà evidenzia il boom di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna più di un punto percentuale in una settimana e sfiora il livello record del 10%. Nonostante la vittoria alle regionali in Umbria è invece in calo la Lega di Matteo Salvini. In discesa anche il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ipsos : over 65 - voto conteso tra Lega e PD : Sondaggi elettorali Ipsos: over 65, voto conteso tra Lega e PD Una Lega al 35,4% sopra di un punto rispetto al consenso ottenuto alle europee e un Fratelli d’Italia sottostimato al 6,3%, due punti indietro a Forza Italia rilevata all’8,2%. Sono i dati degli ultimi Sondaggi elettorali Ipsos per il Corriere della Sera rilasciati il giorno prima delle regionali umbre di domenica 27 ottobre. A parte il valore del Carroccio che ...