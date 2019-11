Ricerca rivela | in scampi e gamberi che mangiamo centinaia di microplatiche

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) Un gruppo ditori e docenti del Dipartimento di Scienze della vita e Ambiente dell'Università di Cagliari, in collaborazione con quelli dell'Università Politecnica delle Marche, hanno documentato la presenza di microplastiche inviola mostrando un'alta contaminazione: 413 particelle trovate nello scampo e 70 nel gambero.

FabioCarbone__ : RT @SIFfarmacologia: 'Modalità di utilizzo degli #analgesici negli #anziani: uno studio italiano', è il titolo della ricerca che rivela dat… - UnicaRadio : Unica Radio Misurato l’attimo esatto in cui scompare il permafrost Il “Progress in Physical Geography: Earth and En… - gsava3 : RT @SIFfarmacologia: 'Modalità di utilizzo degli #analgesici negli #anziani: uno studio italiano', è il titolo della ricerca che rivela dat… -