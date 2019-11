Quattro consiglieri chiedono al comune di Verona di denunciare Balotelli | Diffama

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Ildideve adire le vie legali nei confronti di Marioe di chi hato la città di. È la proposta contenuta nella mozione presentata dacomunali di, che ha come primo firmatario Andrea Bacciga, eletto in consiglio con ‘Battiti’, la civica del sindaco Federico Sboarina. Gli altri firmatari sono idella Lega Alberto Zelger, Paolo Rossi e Anna Grassi.“Nessuno presente allo stadio - è scritto nella mozione - durante la partita Brescia-, udiva ululati: né il pubblico, né la panchina del Brescia, né i giornalisti di Sky a bordo campo”.“Iniziava da subito - proseguono i- una campagna mediatica contro la città disia da alcuni politici, come risulta dal comunicato del Pd, sia da alcuni giornalisti che, seppur non ...

Clarembaldo : RT @cjmimun: Il Comune di Verona deve adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato la citta' di Verona. E' la… - cjmimun : Il Comune di Verona deve adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato la citta' di Ve… - RobertoCassigol : Per conoscenza di tutto il comparto del trasporto publico non di linea ( taxi e ncc >) In data 9 ottobre quattro c… -