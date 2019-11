PS4 Remote Play su Android | guida e come funziona

Il system update 7.0 di PS4 arriva questa settimana con grandi novità per i party e il remote play : Nel corso di questa settimana ci sarà spazio per una serie di novità da non sottovalutare per l'universo PS4. Insomma, il nuovo system update non sarà il classico aggiornamento di firmware minore dedicato esclusivamente a performance e stabilità.Sony ha rivelato che il system update 7.0 verrà lanciato in tutto il mondo nel corso di questa settimana dopo un periodo di beta iniziato nel mese di luglio. Le novità si concentrano soprattutto sui ...