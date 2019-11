Non è la D’urso | Eva Henger | Mercedesz e Lucas Peracchi Fanno Pace!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 5 novembre 2019) Ennesimo capitolo della vicenda che vede coinvolti Eva, la figliaed il suo fidanzato. A Live – Non è la D’Urso i tre firmano una tregua.però non è molto convinto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Dopo mesi di accuse e litigate, a Live non è laavviene finalmente l’incontro tra Eva, la figliaed il suo fidanzato. Un rapporto che si era deteriorato a causa delle accuse di Eva secondo la qualeaveva picchiato sua figlia. L’incontro è stato molto emozionante all’interno dell’ascensore tipico del programma. Eva infatti pensava di incontrare, ex tronista e fidanzato della figlia, invece ha trovato. Le due donne senza parlare si sono subito abbracciate ed è stato un momento toccante, ma subito dopo sono ripartite le accuse. Eva infatti non voleva assolutamente fare ...

stanzaselvaggia : Giletti e Floris stanno criticando chi porta in tv personaggi come Tony Colombo trattandoli come fenomeno trash e n… - Noovyis : (Live Non è la D’Urso, la denuncia di Floriana del Grande Fratello: “Le mie foto finite su un sito porno, sono stat… - morotommaso : Ho incontrato Barbara D'Urso, senza i raggi fotonici dello studio televisivo. Differenze? LIFE (fuori la TV)? NON È LA D'URSO. -