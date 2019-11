Lena Dunham | l’attrice | “Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos | questa è la vita quando

In camicia da notte e col bastone! L’attrice Lena Dunham svela la sua malattia : “Potrei essere imbarazzata da queste foto dei paparazzi, anche perché è probabilmente questo il motivo per cui qualcuno decide di pubblicarle, ma in realtà non lo sono per niente. Potrei mentire e dire che si tratta di un primo travestimento per Halloween, ma a dire il vero questa è la vita quando hai dei problemi con le malattie croniche”. Inizia così il lungo post della star 33enne che su Instagram si mostra decisamente diversa da come siamo ...

Lena Dunham irriconoscibile con il bastone : "Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos" : In camicia da notte, con il bastone: così è stata immortalata dai paparazzi Lena Dunham, star della serie “Girls”. Lo scatto è molto lontano dall’immagine patinata dell’attrice 33enne tanto da far pensare - come scrive lei stessa - ad un costume di Halloween. Dietro, però, si cela un’altra realtà: quella della sindrome di Ehlers-Danlos, di cui la Dunham soffre. Su Instagram ...