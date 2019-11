Coppie di fatto | il convivente gode del diritto di abitazione ma non della successione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Ildipuò continuare are deldi. Ma senza una specifica disposizione testamentaria da parte dell'altronon potrà avere nessuna parte attiva nellain caso di morte del compagno. Questa è quanto ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n° 463 ad un'istanza di interpello. Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate L'amministrazione finanziaria si è vista interpellare da due fratelli eredi di un terzo fratello germano, il quale è deceduto senza lasciare alcuna disposizione testamentaria. Il defunto aveva stabilito una relazione dicon una donna, senza però avere figli. Quest'ultima per un certo periodo ha mantenuto la residenza anagrafica in un Comune vicino a quello del compagno. Ma, dal 2008, ha trasferito definitivamente la residenza presso l'del fratello deceduto. Da ciò deriva il duplice quesito ...

Massi_Sking : @Surabaya_Johnny Mmh, io finora ho fatto le coppie. Adesso chi dovrei mettere, la Caselli? - martafedericocp : Le situazioni che noi amiamo !!! Coppie decise ma ben educate e vere !!! Noi siamo sposati con prole quindi sempre… - EvasioL : Non capisco quale sia la politica fiscale italiana nella differenza tra famiglie con e senza figli, coppie di fatto… -