Alessandria | esplosione in cascina | morti due pompieri | un disperso

(Di martedì 5 novembre 2019) Due vigili del fuoco sonoe un terzo è ancoraper l'di un edificio a Quargneto, in provincia di. La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una porzione disabitata di una, a causa di una fuga di gas o per un incendio. Rimasti feriti un altro vigile del fuoco e un carabiniere, non in pericolo di vita. Continuano le ricerche di altri eventuali dispersi. Le ipotesi Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'. Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati allasarebbero stati travolti dall'. Dov’è successo Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di, al confine con le colline del Monferrato. Una zona ...

