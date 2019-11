Taranto ribolle Sindacati pronti a mobilitarsi | Da Mittal un ricatto nel

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’annuncio di Arcelordi voler rescindere il contratto di acquisto dell’ex Ilva spaventa lavoratori e, crea sconcerto tra le imprese dell’indotto, e provoca reazioni contrastanti. Per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la fabbrica “uccide cittadini e operai” ed ”è totalmente illegale come dimostra lo stesso management di Arcelorche senza una immunità penale speciale, che esisteva in Europa solo per loro e che non è consentita a nessun’altra azienda, intima con arroganza allo Stato italiano - sostiene il governatore - di riprendersi la fabbrica entro 30 giorni”. Emiliano ritiene siano altre le ragioni del disimpegno. “Forse - attacca - si saranno accorti che hanno firmato un contratto che non reggono economicamente?”.“La soluzione - rileva - non è far ...

