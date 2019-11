Svimez | “Impatto del reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro al Sud è nullo”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019) A Montecitorio è stato presentato il Rapporto Annuale dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Secondo l'associazione l'impatto del RdC suldelè stato nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando daldel. Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato: "Ildinon va valutato in un lasso temporale così breve".

