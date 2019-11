Protezione civile | Borrelli | “Istituire una piattaforma nazionale di allerta”

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Protezione civile : il 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità : Si terrà mercoledì 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in qualità di Autorità Nazionale di Protezione Civile e titolare delle politiche in materia. L’evento, organizzato alle ore 10 presso la ...

Meteo Protezione civile domani 4 Novembre : insiste del maltempo - specie al Sud : Nella giornata di domani assisteremo all'attenuazione della perturbazione che in queste ore sta colpendo intensamente l'Italia. Tuttavia si prevedono delle precipitazioni su diverse regioni, in...

Pioggia e vento forte - la Protezione civile estende l'allerta meteo : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...

Allerta Meteo - nuova pesante allerta della Protezione civile : il maltempo continua anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - la Protezione civile della Città metropolitana : "prudenza alla guida - soprattutto nei sottopassi" : Accortezza al volante anche in prossimità di piccoli fiumi. Codice giallo fino alle 22 di domenica 3 novembre; sulla costa codice arancione per forti mareggiate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, a Fucecchio attivata anche la protezione civile. Il comune più colpito è...

Maltempo : allerta della Protezione Civile : Forte vento, piogge e temporali. Durante la giornata di oggi un nuovo vortice atlantico raggiungerà il nostro Paese, tanto da spingere la La Protezione Civile a diramare allerta meteo arancione in ben sei Regioni. Bollino giallo in altre diciassette. L’avviso prevede precipitazioni diffuse e abbondanti, con temporali, rovesci e raffiche di vento su Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Umbria e ...

Nubifragi e forti venti - allerta della Protezione civile in dieci regioni : L'avviso riguarda Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, Liguria e Toscana

Protezione civile : allerta meteo gialla in Sicilia : ecco dove : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani 3 novembre un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. ecco dove

Pesantissima Allerta Meteo della Protezione civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Allerta meteo della Protezione civile per l'intensa perturbazione atlantica in arrivo nel week end : Un'Allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile in vista della intensa perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia. Ecco il comunicato ufficiale e le previsioni dettagliate. Maltempo:...

Maltempo - allerta della Protezione civile : in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Meteo Protezione civile domani 1 Novembre : persiste dell'instabilita' sparsa : Nella giornata di domani una blanda circolazione instabile continuerà a interessare l'Italia, determinando piogge e rovesci specialmente al centro-sud. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Protezione civile : parte dalla Calabria un ciclo di seminari nelle cinque Regioni coinvolte : Un ciclo di seminari regionali per approfondire gli aspetti del progetto “Protezione Civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” partirà la prossima settimana dalla Calabria e proseguirà nei prossimi mesi nelle altre quattro Regioni coinvolte: Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. Protezione Civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio è il progetto realizzato dal Dipartimento della Protezione ...