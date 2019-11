Processo per l’omicidio  di Serena Mollicone | la mossa dell’Arma | «Noi parte civile»

Rigopiano - il Governo sarà parte civile nel Processo per depistaggio : "Lo Stato non ha affatto abbandonato i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano": ad affermarlo fonti del ministero della Giustizia che sottolineano, poi, che il Guardasigilli Alfonso Bonafede "ha sentito il Presidente del Consiglio e hanno concordato la costituzione di parte civile nel processo per depistaggio sulla tragedia di Rigopiano". Dunque in questi ultimi giorni gli uffici del ministero ...

Rajae Bezzaz entrò nel palazzo per una inchiesta : chiesto Processo per inviata Striscia Notizia : L'inviata accusata di violazione di domicilio aggravata perché si era introdotta all'interno di uno stabile contro l'espressa volontà della proprietaria. Rajae Bezzaz si stava occupando di una inchiesta televisiva sui centri Dermes Italia che però ora è al centro di una indagine giudiziaria della procura di Torino perché sarebbe stata incoraggiata da rivali dell'azienda per screditarla e chiedere soldi.Continua a leggere

Sara Errani - archiviato il Processo penale per doping : risultò positiva a un controllo nel 2017 : Nessun processo penale per Sara Errani: il gip di Ravenna ha deciso per l’archiviazione. “Si chiude così una delle pagine più buie e vergognose nella storia dello sport italiano”, ha scritto su Twitter il padre Giorgio Errani. La vicenda nasce da un controllo antidoping del 16 febbraio 2017 a cui la tennista risultò positiva. La Federazione internazionale di tennis (Itf) stabilì che si era trattato di una contaminazione ...

Marco Carta - la sentenza del Processo per le accuse di furto delle magliette alla Rinascente : Ritorniamo a parlare della vicenda che ha tenuto sulle spine milioni di Italiani. Marco Carta era stato fermato lo scorso 31 maggio all’uscita Rinascente in compagnia di un’amica, Fabiana Muscas (la cui posizione è stata stralciata dopo che ha chiesto di essere ammessa all’istituto della messa alla prova, ovvero di potere svolgere lavori di pubblica utilità). Gli addetti alla sicurezza del negozio avevano trovato nella borsa della donna alcune ...

Bari - naufragio Norman Atlantic - tutti a Processo i 32 imputati. Morirono 31 persone : Il processo inizierà il 26 gennaio 2020 nell'aula bunker di Bitonto. Il giudizio riguarda 30 persone fisiche e 2 socioetà

Valentino Talluto - per untore Hiv richiesto Processo bis con aumento pena : Roma – I giudici della Cassazione hanno confermato Valentino Talluto come responsabile del contagio con l’Hiv di numerose partner attraverso rapporti sessuali non protetti. I giudici della Suprema Corte, accogliendo i ricorsi delle parti civili, hanno disposto un nuovo processo, che si terrà davanti ad un’altra sezione della Corte d’Appello, dove si valuterà se aggravare o meno la pena in relazione a quattro episodi che ...

Sistema Romeo - la Procura chiede il Processo per l'imprenditore - Caldoro e Verdoliva : La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 55 persone, tra cui l'ex parlamentare Italo Bocchino, l'ex governatore Stefano Caldoro, l'imprenditore Alfredo Romeo e...

Corruzione - chiesto il Processo per il sistema Romeo : tra gli imputati c’è anche l’ex deputato Italo Bocchino : Dopo la chiusura delle indagini il 22 febbraio scorso i pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano hanno chiesto il processo sul cosiddetto “sistema Romeo” negli appalti pubblici. Tra i 55 imputati naturalmente l’imprenditore Alfredo Romeo. Gli inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio anche per l’ex deputato Italo Bocchino e l’ex governatore della Campania Stefano Caldoro. Tra gli imputati l’attuale direttore ...

"Rfi non garantì la sicurezza" : 12 persone verso il Processo per il treno deragliato a Pioltello : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. ...

Cuneo - mummia della santona in casa per anni : domani a Processo marito e figli : Riprenderà domani in Corte d'Appello a Torino, a sei anni di distanza dal ritrovamento, il processo per Aldo e Alfio Pepino, padre e figlio di 81 e 42 anni, ed Elda Allinio, i familiari di Graziella Giraudo, la "santona" di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, trovata mummificata la notte del 27 ottobre 2013, all'interno dell'abitazione che la donna condivideva con Rosa Giraudo, il giorno dopo i funerali di quest'ultima. Secondo quanto ...

M5S : Processo firme false - pm Palermo chiede condanne per 14 imputati : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - E' terminata con le richieste di pene per i 14 imputati la requisitoria del pm Claudia Ferrara nell'ambito del processo sulle cosiddette 'firme false' del M5S. Chieste pene che variano tra un anno e mezzo e 2 anni e 3 mesi. Alla sbarra anche ex deputati nazionali e reg

Il Processo per il Ponte Morandi è troppo grande. La Procura chiede un tribunale collegiale : Il processo per accertare le responsabilità del crollo del Ponte Morandi (e delle sue 43 vittime) è troppo grande, oneroso, un carico enorme per una sola persona. Ecco perché il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha chiesto al ministro della Giustizia Fulvio Baldi che ad occuparsene non sia un tribunale monocratico, composto da un solo giudice, ma un collegio formato da almeno tre giudici togati. Prima che a Baldi, Cozzi aveva rivolto ...

Indossò maglietta Auschwitzland - per la militante di destra profilo Facebook chiuso e Processo : Ci sarà un processo per Selene Ticchi D'Urso, la militante della formazione di estrema destra Forza Nuova che un anno Indossò una maglietta con la scritta "Auschwitzland" durante un raduno di nostalgici del Ventennio a Predappio. La dona infatti ha fatto ricorso contro il decreto di condanna penale commutato in multa e andrà in Tribunale.Continua a leggere