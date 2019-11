Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) I presupposti di unci sono già tutti. Il Pd ha posto il veto, lo ha accomodato fuori dalla porta. Proprio così. E lui ha già preparato i manifesti e da domani girerà palmo a palmo la. Eccolo Mario, governatore uscente, materializzarsi alla sua Leopolda. “Ma guai a chiamarla così”, sussurrano dalla sua cerchia stretta. Eccolo, dicevamo, presentarsi in questo capannone, che avrebbe dovuto essere la centrale elettrica e a vapore dell’area industriale di Lamezia Terme, e ora si è trasformato nella cronaca di unannunciato. La, appunto. A quanto pare un passo in avanti è stato compiuto: si conosce finalmente la data delle elezioni, si voterà il 26 gennaio, così come in Emilia Romagna. E quel giorno si preannuncia come l’ennesimo giorno del giudizio per ...

SpaceCowboy21 : RT @HuffPostItalia: Oliverio non si arrende e in Calabria c'è già aria di un nuovo pasticcio - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Oliverio non si arrende e in Calabria c'è già aria di un nuovo pasticcio - HuffPostItalia : Oliverio non si arrende e in Calabria c'è già aria di un nuovo pasticcio -