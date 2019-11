Manuel Bortuzzo | “Lesione midollare non era completa”

Manuel Bortuzzo : Mi do 10 anni per camminare : 16.15 "La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi 9 mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma". Lo ha detto Manuel Bortuzzo, il nuotatore vittima di una sparatoria a Roma, a febbraio scorso,che gli ha provocato una lesione midollare. In libreria esce "Rinascere" e Bortuzzo spiega di aver ...

Manuel Bortuzzo : "Tornerò a camminare - la lesione spinale non è completa" : Una splendida notizia quella raccontata da Manuel Bortuzzo nel suo nuovo libro in uscita, Rinascere, così come ai microfoni di Che Tempo Che Fa, ieri sera. Una notizia che il ragazzo, colpito ben 10 mesi fa da un colpo di pistola che lo ha obbligato sulla sedia a rotelle, conosceva in realtà da tempo, ma che non aveva mai voluto condividere prima.La lesione spinale che dal momento dello sparo gli ha impedito di camminare, infatti, non sarebbe ...

Manuel Bortuzzo : “In 10 anni voglio tornare a camminare : con tanto impegno posso riuscirci” : Manuel Bortuzzo non molla mai, è un esempio di caparbietà e di tenacia, ammirevole per il carisma e la grinta che mette in ogni sua azione dopo che nove mesi fa era stato colpito da un proiettile che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Il giovane nuotatore non ha perso la speranza, è uscito dall’ospedale e si sta sottoponendo a un lento percorso di riabilitazione con un unico, grande obiettivo: tornare a camminare nel giro di dieci ...

“Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli - Fanny Ardant - Manuel Bortuzzo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Sesta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli, Fanny Ardant, Manuel ...

Venerdì 8 novembre - Manuel Bortuzzo con “Rinascere” (Rizzoli) alla Galleria Alberto Sordi : Venerdì 8 novembre 2019, ore 18.30 la Feltrinelli Libri e Musica Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna – Roma Presentazione del libro RINASCERE di Manuel Bortuzzo – Interverrà l’autore A nove mesi dal tragico incidente, Manuel Bortuzzo si racconta. Un ritratto a tutto tondo del ragazzo che con la sua forza di volontà ha conquistato il cuore di milioni di italiani. 2 febbraio 2019. Sono passate le due di notte, pochi secondi che segnano al ...

Luca Sacchi - Manuel Bortuzzo e un drammatico saluto : "Con me la vita è stata bastarda - con te..." : "Se nel mio caso la vita è stata bastarda, con te non ha avuto pietà". Questa la dedica su Instagram di Manuel Bortuzzo a Luca Sacchi, il personal trainer romano rimasto ucciso nel tentativo di difendere la sua ragazza. Una storia, quella di Sacchi, molto simile a quella che coinvolse proprio il gio

Manuel Bortuzzo a Luca Sacchi : "Nel mio caso la vita è stata bastarda - con te non ha avuto pietà" : “Nel mio caso la vita è stata bastarda, con te non ha avuto proprio pietà”. Manuel Bortuzzo si rivolge direttamente a Luca Sacchi, come potesse leggere le sue parole, sentire la sua vicinanza. Il nuotatore ha dedicato una story su Instagram al ragazzo ucciso a Roma, dopo aver tentato di difendere la fidanzata da uno scippo. Anche Manuel, come Luca, è stato raggiunto da un colpo di proiettile nelle strade della ...

Manuel Bortuzzo - il papà Franco : «Luca era sportivo come il mio Manuel - ucciso senza un motivo» : «Sono sconvolto. Non sapevo che fosse morto». Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, il diciannovenne colpito il 3 febbraio scorso dal proiettile di una P38 che gli ha attraversato il...

Nuoto – Sofferenza e coraggio nel libro di Manuel Bortuzzo : “Rinascere - l’anno in cui ho ricominciato a vincere” : Il prossimo 5 novembre uscirà “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, il libro di Manuel Bortuzzo che racconta la Sofferenza e il coraggio di ricominciare del giovane nuotatore Lo scorso 2 febbraio la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre. Il giovane nuotatore azzurro è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da David Bazzano e Lorenzo Marinelli (condannati a 16 anni), pronti a farsi giustizia in seguito ad ...

Marco Liorni - Manuel Bortuzzo su Italia Si : “Esco da un vortice” : Manuel Bortuzzo su Marco Liorni: “Italia Si sta rimettendo ordine nella mia vita” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Manuel Bortuzzo, entrato a far parte del cast fisso di Italia Si come saggio, affiancando Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, più un quarto ospite che varia di puntata in puntata. E nell’intervista in questione il nuotatore ha speso ...