Hamilton mondiale | “Non mollo mai” Ma ad Austin vince Bottas

Lewis Hamilton ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1 : Negli Stati Uniti, per la sesta volta in carriera e la terza consecutiva: nella storia della Formula 1 soltanto Michael Schumacher ne ha vinti di più

Live F1 - GP Usa in diretta : Hamilton a un passo dal sesto mondiale - Bottas in pole : L'asfalto di Austin è stato aspramente criticato dai piloti per via di una serie di dossi, i cosiddetti bump, che rendono instabili le vetture provocando anche dolori alla schiena per le...

F1 - GP USA 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il trionfo : Lewis Hamilton ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non ...

Formula 1 - Hamilton ad Austin potrà conquistare agevolmente il sesto titolo mondiale : La stagione di Formula 1 si appresta a concludersi, con soli tre Gran Premi che mancano da disputare. Questo weekend si corre negli USA, in Texas, nel "Circuito delle Americhe" e Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo mondiale, a una sola lunghezza dal primatista Michael Schumacher. Hamilton sempre più vicino a Schumacher Il pilota inglese, inoltre, nel corso della prossima stagione avrà la possibilità di abbattere un altro ...

Formula 1 - Hamilton ‘vede’ il sesto titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare ad Austin : Grazie al successo in Messico, il pilota inglese ha portato a 73 punti il vantaggio in classifica su Bottas, quando ne restano 78 a disposizione (compresi i giri veloci) Manca solo l’aritmetica, ma Lewis Hamilton può essere considerato ufficiosamente il campione del mondo 2019 di Formula 1. Il terzo posto di Bottas in Messico ha rinviato la festa del britannico, riuscito comunque a vincere un Gran Premio che, alla vigilia, sorrideva ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton è pronto a festeggiare il sesto titolo - Ferrari costretta al ruolo di spettatrice : Poteva succedere ieri a Città del Messico, succederà domenica prossima ad Austin. Il COTA – Circuit of The Americas, ancora una volta, vedrà Lewis Hamilton estrarre lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il suo sesto titolo iridato in carriera. Sei. Un numero davvero impressionante. Il campione inglese si porterà ad una sola lunghezza dal record di Michael Schumacher, con il portacolori della Mercedes pronto a entrare a sua volta nella ...

F1 - Lewis Hamilton vince il Mondiale nel GP degli USA se… Tutte le combinazioni per il sesto trionfo : Lewis Hamilton è ormai prossimo a vincere il Mondiale F1 2019, al britannico manca soltanto la matematica certezza per poter festeggiare il sesto titolo iridato e portarsi a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher. Il fuoriclasse della Mercedes ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in classifica grazie alla vittoria nel GP del Messico e ora può vantare 74 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ...

F1 Messico - vince Hamilton ma la festa per il Mondiale è rimandata : Vettel secondo : Lewis Hamilton trionfa nel gran premio del Messico, ma la festa per il titolo Mondiale è rinviata. Il pilota britannico della Mercedes centra il decimo successo stagionale e l’83esimo della carriera. La casa tedesca archivia la 100esima vittoria della propria storia nel circus. Hamiton precede la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Quarta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha ...

Formula 1 - GP del Messico : Hamilton potrebbe già vincere il mondiale piloti : Dopo aver visto le scene di festa in casa Mercedes nel Gran Premio del Giappone, domenica 27 ottobre potremmo assistere ancora a scene di giubilo: dopo che nell'ultimo Gran Premio si è portata a casa il titolo del mondiale dei Costruttori, la Mercedes potrebbe infatti portare a casa il titolo di campione dei piloti. Hamilton, infatti, domenica potrebbe già alzare quello che sarebbe il suo sesto titolo del mondo. Gran Premio del Messico, le ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è un weekend speciale - punto a vincere. E per il Mondiale…” : Lewis Hamilton potrebbe laurearsi Campione del Mondo di F1 in occasione del GP del Messico, per riuscire nell’impresa dovrà guadagnare almeno 14 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico ha raccontato le sue sensazionia i microfoni di Sky: “Non lo vivo come un weekend speciale, al netto del fatto che siamo in Messico ed è un bellissimo posto. Lo vedo come un weekend normale, cercheremo di vincere come ...

VIDEO Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 in Messico - primo match point per il britannico : Lewis Hamilton può vincere il Mondiale F1 2019 già in occasione del GP del Messico. Il britannico ha in mano il primo match point della stagione e punta a raggiungere il sesto titolo iridato ma la missione non sarà semplice per l’alfiere della Mercedes visto che ci sono poche combinazioni matematiche, deve fare quattordici punti in più del compagno di squadra Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO del servizio di Sky sulle possibilità di ...

Formula 1 - Hamilton mette le mani avanti : “competitivi in qualifica solo se pioverà. Titolo mondiale? Difficile che…” : Il pilota britannico ha analizzato in conferenza il prossimo Gran Premio del Messico, dove potrebbe vincere il sesto Titolo iridato in carriera Un fine settimana importante per Lewis Hamilton che, in Messico, potrebbe festeggiare il sesto Titolo mondiale della sua carriera. Al britannico basterebbe guadagnare 14 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas per festeggiare, anche se non sarà facile avere la meglio su Ferrari e Red Bull. Il ...