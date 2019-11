Fisica | studenti delle superiori alla scoperta dei raggi cosmici in tutta Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Che cosa sono ie da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcunedomande a cui circa 1200degli istitutidi, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato con il supporto dei ricercatoriSezioni locali o Laboratori dell’Istituto Nazionale diNucleare (INFN). L’appuntamento internazionale, giuntosua ottava edizione, è fissato quest’anno per il 6 novembre. Gliincontreranno i ricercatori dell’INFN direttamente nelle Università e nei Laboratori INFNloro città. In particolare, quest’anno, l’International Cosmic Day organizzato dall’INFN si svolgerà nelle città di Bari, Catania, Cosenza, Firenze, L’Aquila (presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ad ...

