Farming Simulator 20 per Nintendo Switch è protagonista di un buffissimo trailer ispirato

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Focus Home ha superato se stessa con undi lancio didi20 chiamato "Gotta Farm'em 'All". Ovviamente è un enorme tributo ai Pokémon, dato che mostrano "l'evoluzione" di alcuni trattori dello stesso colore di Pikachu e Charmander. Anche la musica e la presentazione imitano l'iconico franchise.Questa non è la prima volta che Focus usa un'altra popolare IP come fonte d'ispirazione per un. Il mese scorso è stato rilasciato undiin stile Red Dead Redemption 2 allo stesso modo per PC, PS4 e Xbox One. La versionedel gioco vede l'arrivo dei macchinari industriali di John Deere come parte di nuove aggiunte al gameplay, tra cui nuovi veicoli e colture con cotone e avena, nonché un nuovo ambiente nordamericano da esplorare e sviluppare come preferite.Oltre a prendersi cura del proprio bestiame e occuparsi ...

SerialGamerITA : Farming Simulator 20: pubblicato un nuovo trailer del gioco #giantssoftware - GamesPaladinsIT : Farming Simulator 20 - Il nuovo video ci mostra alcuni nuovi contenuti in arrivo su Switch - AppleNews_it : RT @pcexpander: Il trailer di Farming Simulator 20 che si prende gioco dei Pokémon oggi vince l’Internet#pcexpander #cybernews #android #sa… -