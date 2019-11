Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Molto si è discusso, anche in Italia, della sentenza dell’Audiencia disulla Manada, il branco di giovani che a Manresa, agglomerato industriale alle porte del capoluogo catalano, ha consumato reati sessuali in uno squallido opificio dismesso su una ragazzina di appena 14 anni. Nella sentenza del tribunale si è ha affermato il seguente sillogismo: se la vittima dell’atto era incosciente, chi ha agito non ha esercitato né violenze né intimidazioni. In mancanza di tali due elementi l’azione non può qualificarsi comebensì come. La chiave del processo è il concetto di intimidazione, argomento non nuovo per la giurisprudenza spagnola: il Tribunal Supremo di Madrid aveva già interpretato le norme penali interne in analoga questione di violenza di gruppo consumata, stavolta, durante i festeggiamenti del luglio 2016 in onore di San Fermino a ...

TutteLeNotizie : Barcellona, un’altra aggressione sessuale derubricata ad abuso. E ora la Spagna scivola… - Noovyis : (Barcellona, un’altra aggressione sessuale derubricata ad abuso. E ora la Spagna scivola ancora di più nelle sabbie… - ilfattoblog : Barcellona, un’altra aggressione sessuale derubricata ad abuso. E ora la Spagna scivola ancora di più nelle sabbie… -