Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) La sconfitta a Roma ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca e anche la preoccupazione che lapossa deprimersi e lasciarsi condizionare anche nella difficile e fondamentale sfida di Champions di domani, scrive il Mattino. Non ama i discorsi, Carlo, vorrebbe che ogni calciatore avesse nel suo dna gli anticorpi per uscire fuori dai momenti difficili. Ma questa volta l’allenatore è davvero preoccupato e ieri ha parlato allache lo ha ascoltato in silenzio, delusa e amareggiata spiega che questonon vale questa classifica, perché lui per primo capisce il valore di questo gruppo e sa che il vero volto degli azzurri è quello mostrato nei venti minuti finali del primo tempo dell’Olimpico. E che non comprende questi cali. Che non li accetta. Un discorso motivazionale quello diche ha cercato di spronare i ragazzi più che ricercare i ...

napolista : #Ancelotti incoraggia la squadra: «siete il #Napoli e dovete credere in voi stessi» L’allenatore non ama i discors… - zazoomblog : Ancelotti incoraggia Malcuit: “Tornerai presto e più forte” - #Ancelotti #incoraggia #Malcuit: - napolista : 'Tornerai presto e più forte'. L'incoraggiamento di @MrAncelotti a Malcuit. -