Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “Ciao. Piacere.”. Con queste tre parole, scandite con un sorriso brillante sovrastato da un inedito baffo, si presenta. L’artista ha appena terminato le prove di Cantautoradio, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 in cui racconta i cantautori cardine della musica italiana. L’ultima puntata è dedicata a Domenico Modugno e per la grandezza di uno dei più importanti parolieri della storiaha scelto degli ospiti di livello: ci sono Vinicio Capossela, Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Simone Cristicchi, Petra Magoni, Raiz e i 21 elementi dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi. Ognuno di loro lo ricorda, lo omaggia, spiega perché il cantautore di Polignano a Mare, a 25 anni dalla morte, manca terribilmente all’Italia. Poco prima di presentarci abbiamo visto ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Morgan ad HuffPost: 'Battiato può farcela. Ma è un questione molto delicata' - HuffPostItalia : Morgan ad HuffPost: 'Battiato può farcela. Ma è un questione molto delicata' -