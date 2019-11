Lega | Salvini posta polenta | ‘oggi pranzo leggero’

Lega : Salvini - ‘grazie Ruini - voce della Chiesa in difesa valori’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Grazie al Cardinale Ruini, porta la voce di quella parte di Chiesa che chiede il dialogo persino con la Lega e con Salvini, perché dal punto di vista della difesa dei valori noi non molleremo mai. Così come non molleremo sul fatto che chi viene in Italia deve avere il permesso, i documenti, è sacrosanto accogliere chi scappa dalla guerra, ma in Italia non c’è casa e lavoro per tutti. Ringrazio ...

Ruini apre il dialogo Chiesa-Lega Salvini : "Spesso valori comuni" : "Ringrazio il Cardinal Ruini, che spero di poter incontrare, per le parole che invitano al confronto, all'apertura, alla riflessione e all'incontro, per lo sviluppo di valori, principi e idee che sono molto spesso comuni". E' il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Ruini è un'intelligenza superiore,e ha ragione a dire che l'unità dei cattolici è difficile da costruire,e bisognerebbe dialogare con Salvini. Il Cardinale aggiunge di non conoscere Salvini, e questo è il punto: Salvini non è Berlusconi, protesi e incarnazione vivente di una prosecuzione della Dc concava e convessa. Salvini sfida il cattolicesimo politico nei suoi valori fondamentali: ...

Tu Sì Que Vales : Salvini - Maria De Filippi punge il leader della Lega : Salvini, Maria De Filippi lo punzecchia a Tu Sì Que Vales: la battuta non passa inosservata Tra serio e faceto, a Tu Sì Que Vales, si sono mescolati politica e spettacolo. Il mix è stata farina del sacco di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, le quali, senza nascondersi, hanno punzecchiato senza troppi giri di […]

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di manifestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo Salvini dopo le elezioni regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31

Ultimi sondaggi Emilia e Calabria - vento in poppa per Salvini - rischio nuova batosta per Lega e M5S : Una capacità di far campagna elettorale quella di Matteo Salvini e il suo staff innata. Il leader leghista sta mettendo in moto la sua macchina da guerra per vincere anche le prossime elezioni elettorali regionali sia in Emilia, da sempre regione più rossa d’Italia, che in Calabria. Già nei prossimi giorni Matteo Salvini sarà in Emilia per la presentazione della candidata del centrodestra alla presidenza della regione. Mentre la Lega ...

Sondaggi Ixè : “Cala la fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...

Regionali Umbria - Meloni su Salvini : 'In passato si è preoccupato solo della Lega' : Le elezioni in Umbria hanno confermato che, al momento, il centro-destra gode di ottima salute in fatto di consensi dall'elettorato. Oltre alle rilevazioni dei sondaggisti, si aggiunge il responso delle urne umbre per certificare come Lega e Fratelli d'Italia stiano letteralmente trascinando la coalizione che non sembra neanche pagare il momento non certo brillante di Forza Italia. Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, non ...

Marracash critica la Lega : 'La retorica di Bossi è la stessa di Salvini' : Il complicato rapporto tra rap e politica in Italia appare spesso ancor più complesso di quanto non sia nel resto del mondo. Il rap nello stivale, almeno nei primi anni della sua evoluzione, si è infatti diffuso soprattutto nell'ambito dei centri sociali, intrinsecamente Legati con una parte politica ben precisa, ovvero quella dell'estrema sinistra. Ad oggi però, complice ovviamente il fatto che il rap sia diventato 'il nuovo pop', non è ...

"Cantiere aperto tra Pd e Lega Ok alle urne. E in cambio Salvini..." : Un'ipotesi affascinante e sconvolgente allo stesso tempo. Gianfranco Rotondi, l'ultimo democristiano - come ama definirsi - deputato iscritto al gruppo di Forza Italia, disegna in un'intervista ad Affaritaliani.it uno scenario a dir poco intrigante. "Valuto...

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...

Myrta Merlino su La7 a Salvini “Ho letto che c’è un ritorno di fiamma con Di Maio” - la risposta del leader della Lega è epica… : Durante un’intervista a Salvini la giornalista e conduttrice televisiva de La7, Mrta Merlino, ha chiesto a Matteo Salvini se ci fosse un ritorno di fiamma tra lo stesso leader leghista e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. La giornalista aveva detto a Matteo Salvini di un possibile riavvicinamento del leader della Lega a Luigi Di Maio su Repubblica. La risposta di Matteo ha suscitato molta illarità tra il pubblico e ...

Alessandra Ghisleri - la profezia sul voto in Emilia : "La Lega ha ceduto a FdI - Salvini deve stare attento" : Dopo l'Umbria, l'esito delle Regionali in Emilia-Romagna resta un mistero anche per Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia-Research "non è di certo un'indovina" come lei stessa ammette scherzando, ma una cosa è certa: "In questa regione alle europee la differenza fra i voti raccolti dalle